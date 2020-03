Comune di Como: "Non andate in Svizzera per fare benzina o sarete multati"

“Il Comune di Como invita i cittadini a evitare di andare a fare rifornimento di carburante in Svizzera”. La giunta comunale ha dovuto diffondere questa nota per mettere un freno a quanti proprio in questi giorni hanno deciso di andare a fare il pieno in Ticino, magari seguendo un ‘abitudine consolidata. Ma, ormai bisognerebbe saperlo, le abitudini in questo momento devono cambiare.

Recarsi al distributore oltrefrontiera, precisa Palazzo Cernezzi, “non rientra tra le necessità improrogabili, pertanto è possibile essere soggetti a provvedimenti penali per il mancato rispetto delle direttive governative sulla mobilità nell'area soggetta a divieto di circolazione: si ricorda che è possibile spostarsi solo per motivi urgenti e improcrastinabili, per recarsi al lavoro, per motivi di salute e per l’acquisto di beni o servizi primari”.

Insomma, state a casa per senso civico e anche perché altrimenti potete prendere una multa molto salata.