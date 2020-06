Comune di Como: partito il bando per sostenere i centri estivi. Ecco i requisiti necessari

Associazioni, realtà del terzo settore e parrocchie, tutti coloro che presentano i requisiti possono partecipare al bando.

I requisiti

Per ottenere il contributo, i centri estivi dovranno:

essere attivi per almeno 4 settimane, tra il 29 giugno e il 4 settembre, con apertura fino a 8 ore giornaliere, con o senza fornitura del pasto.

Gli operatori dovranno essere in rapporto 1:7 per i bambini dai 6 agli 11 anni, 1:10 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Dovrà essere prevista anche l’accoglienza di bambini/ragazzi disabili.

Gli operatori/volontari devono avere il diploma di scuola media superiore e almeno due anni di esperienza nel settore dell’animazione/aggregazione.

In ogni sede, tra gli operatori, deve essere presente almeno un educatore con titolo di studio specifico.

La sede destinata al servizio deve avere spazi adeguati dal punto di vista della sicurezza per attività all’interno e all’esterno.

Il costo della retta settimanale onnicomprensiva non dovrà superare i 100 euro.



La domanda va presentata entro le 12.00 del 29 giugno, ma in caso si superi la cifra a disposizione, verrà data la precedenza in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della domanda.

L’ammontate del contributo

Il Comune di Como darà un contributo di 25 euro a settimana per ogni bambino residente in città. L’Amministrazione comunale sosterrà poi la frequenza dei ragazzi con disabilità con un contributo di 300,00 euro per l’iscrizione settimanale full-time. Nel caso di iscrizione part-time il contributo sarà calcolato proporzionalmente.



“Ringrazio tutte le realtà che si stanno adoperando - commenta l’assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri - o che si adopereranno per dare un momento di svago ai nostri bambini e per far nascere un sorriso sui loro volti, restando vicino alle famiglie in modo concreto”.