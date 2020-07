Como: il Comune aiuta i cittadini in difficoltà con l'affitto. Ecco come chiedere il sostegno

Il Comune di Como è pronto a dare una mano a quei cittadini che, a causa dell’emergenza economico/sanitaria, non riescono a pagare l’affitto al padrone di casa. La misura ha lo scopo di aiutare i nuclei familiari residenti e ridurre il fenomeno dell’emergenza abitativa in questa situazione di difficoltà economica che dovrebbe però essere solo temporanea.



I residenti nel Comune di Como con i requisiti richiesti possono presentare domanda a partire da oggi, 15 luglio, alle 13.00 del 13 agosto 2020.

Sarà attivo un numero di telefono dedicato - 348 9106211 -a cui chiedere informazioni e chiarimenti. Settimana prossima sarà pubblicato sul sito internet del Comune un documento con le domande/risposte più frequenti rilevate nei primi giorni, in modo che possano essere d’aiuto a chi intende presentare domanda.

