Compleanno sul lago di Como per Mauro Icardi, Wanda Nara: "Nessuno come te"

Compleanno in famiglia sul lago di Como per l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi: per i suoi 26 anni, compiuti martedì 19 febbraio 2019, il calciatore e la moglie Wanda Nara hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram alcune foto in cui si godono momenti di relax nella loro villa sul Lario insieme ai figli.

Lago di Como che per la coppia è sempre più "casa", come si legge nel commento accanto alla foto postata sul profilo del giocatore: "Love in the Lake Como Home". Sotto, gli auguri di fan e tifosi.

Su quello della moglie e procuratrice Wanda Nara campeggia la foto della famiglia al completo con tanto di super dedica: "Felice compleanno, amore. Nessuno può immaginare l'essere umano che tu sei, perché nessuno è come te. Grazie per averci dato una famiglia bellissima e grazie per avermi dato il coraggio e il rispetto che ogni donna merita, ci dai orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, padre e marito. Possa Dio continuare a realizzare tutti i tuoi sogni .. perché sai che siamo e saremo sempre con te, accompagnandoti ad ogni passo. Ti amiamo, la tua famiglia".

Messa da parte, dunque, la paura per il lancio di sassi all'indirizzo dell'auto di Wanda Nara, su cui c'erano anche i tre figli maschi, avvenuto sabato 16 febbraio 2019, la coppia si concede momenti di tranquillità e serenità familiare nella cornice del Lario.

Per qualche ora, dunque, messe da parte anche le polemiche e le tensioni tra il calciatore e l'Inter, di cui ha parlato Wanda Nara in lacrime alla trasmissione Tiki Taka. Anche la società nerazzura, sul proprio profilo Instagram, ha fatto gli auguri a Icardi.