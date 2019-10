Si cercano comparse per il film di Federico Mamone

Dal 4 al 7 novembre, tra Lurago d’Erba e Cantù, verrà girato Io, Roosevelt e mio padre, il mediometraggio del neanche ventenne regista lariano Federico Mamone che per l’occasione cerca comparse che saranno impegnate per circa un’ora. Non è previsto alcun compenso, dato che il budget della pellicola è estremamente ridotto, ma chi non vorrebbe partecipare a un’opera d’arte realizzata nella propria città? Se siete interessati, potete scrivere direttamente a Federico - mamone.fede@gmail.com.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di 4.000 euro della Fondazione Comasca. Circa 400 euro sono poi stati raccolti da un gruppo di cittadini attraverso l’associazione culturale Charturium.

Ecco le zone esatte delle riprese in cui lavoreranno le comparse: si tratta di scene in esterno, nel piazzale dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista di Lurago d’Erba, il 4 novembre, e interne nel bar “La Permanente” di piazza Garibaldi, il 7.