Video, mille studenti occupano il Comune di Como: protesta per il clima a Palazzo Cernezzi

Quasi mille studenti hanno partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dalla sede comasca di Friday for Future, il movimento mondiale a cui hanno aderito milioni di giovani per chiedere ai Governi di tutti i Paesi di attivare politiche ambientaliste per tutelare il clima.

Il chiostro antico di Palazzo Cernezzi è stato occupato in modo pacifico ma assai eclatante e rumoroso: cori, slogan e manifesti hanno animato la sede del municipio di Como. I ragazzi hanno lanciato grida e fischi all'indirizzo dei politici (in questo caso il Comune di Como è solo rappresentativo della politica nazionale e mondiale) ma hanno anche lanciato le loro proposte per un mondo che salvaguardi il clima e più in generale l'ambiente.