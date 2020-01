VE.I.CO.LO.: a Como un pullman per conoscere la Guardia di Finanza

Domani e dopo, 5 e 6 gennaio, dalle 10 del mattino alle 7 di sera, la Città dei Balocchi di Como avrà un ulteriore punto di attrazione, rappresentato questa volta dal VE.I.CO.LO. – il pullman itinerante di comunicazione locale della Guardia di Finanza - che sarà posizionato in Piazza Verdi. Lo scopo è diffonde, a Como come sul resto del territorio nazionale, messaggi importanti per il buon rapporto tra i cittadini e le forze dell’ordine. All’interno del mezzo si svolgeranno brevi conferenze e incontri grazie anche ai supporti multimediali di cui è dotato. Si potrà navigare sul sito internet del Corpo, saranno trasmessi programmi televisivi e mostrata l’attività di front-office. Insomma, l’idea è illustrare come un comparto dei nostri militari, a volte sentito erroneamente distante se non ostile, sia in realtà una grande ricchezza per il nostro paese, mostrando in particolare come la sua attività rappresenti una difesa dei diritti di ogni cittadino.

In più, questi due giorni saranno anche l’occasione per conoscere la Guardia di Finanza come opportunità di lavoro per i giovani, illustrando quali possibilità di carriera comporti e cosa si debba praticamente fare se ci si vuole arruolare nel Corpo.

In entrambi i giorni, alle 12 e alle 15, sono previste simulazioni di ricerca di sostanze stupefacenti e denaro da parte delle unità cinofile antidroga/antivaluta, nell’ambito del progetto Educazione alla Legalità che la Guardia di Finanza svolge con le scuole della provincia di Como.