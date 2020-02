Como, vandali in centro storico: l'edificio era appena stato ridipinto

Disegni osceni, frasi volgari e offese è quanto è apparso sul muro di un palazzo in via Collegio dei Dottori, nel centro storico di Como. Ciò che fa più rabbia è che l’edificio era appena stato ristrutturato e la parete ridipinta da pochi giorni. Sembra quasi che i vandali abbiano preso di mira proprio quel muro pulito per dimostrare che non permetteranno alla zona pedonale di mantenere il decoro.

Non disegno o artistici murales, tra l’altro, ma solo brutte scritte volgari che imbrattano e offendono la vista.