Swimit: a Como un progetto unico in Italia per aiutare le donne con tumore al seno

Ice Club Como A.S.D. è pronto a mettere in campo un progetto unico nel panorama nazionale. Si tratta di Swimit, un corso di nuoto esclusivamente pensato per le donne che hanno, o hanno avuto in passato, patologie legate al tumore al seno. L’obiettivo del team di professionisti dei diversi settori coinvolti che ha organizzato il corso, e che poi praticamente lo terrà, è quello di usare il movimento in acqua come strumento di benessere e di condivisione, in un momento della vita che molte donne in Italia si trovano ad affrontare e che porta con sé, oltre a un grave problema di salute, anche una serie di risvolti psicologici, legati non soltanto all'estetica, ma anche all'essere colpite in un ambito intimamente legato alla propria femminilità, al proprio modo di percepirsi come persona.

Tutti i dettagli e gli orari verranno resi noti a partire dal 21 febbraio e sulla pagina Facebook del club.