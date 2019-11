Como, riapre lo Spazio Gioco per bimbi dai tre mesi ai tre anni

Da lunedì 11 novembre riapre a Como lo Spazio Gioco di via Palestro 17, un servizio rivolto a bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Accompagnati da un adulto di riferimento e accolti in un ambiente sicuro e strutturato, i bambini potranno instaurare relazioni con i coetanei e sviluppare le proprie potenzialità e competenze. Anche per gli accompagnatori sarà occasione di incontro e condivisione delle medesime problematiche con altri adulti.

Lo Spazio gioco sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. La gestione del servizio è stata affidata alla Cooperativa Sociale Eolo di Colverde, nata nel 2005, che offre servizi alla persona, dal bambino piccolo all'anziano.

E' già possibile presentare la domanda di iscrizione presso gli uffici di via Italia Libera 18/A. E' richiesta una quota di iscrizione valida per l'anno formativo novembre 2019-luglio 2020 (44 euro) e una quota per ogni ingresso giornaliero.