Da Tokamachi al Setificio un insengnante d'arte giapponese: i ragazzi creeranno un vero kimono

Nell'ambito del gemellaggio con Tokamachi, parte il progetto "Realizzare un kimono per i giovani di Como e Tokamachi", proposto dall'associazione Miciscirube in collaborazione con il Setificio, che prevede la visita a Como dall'11 al 15 novembre 2019 di un esperto di kimono, Tadaaki Nezu, proveniente da Tokamachi, che insegnerà agli studenti del Setificio le tecniche del disegno giapponese per realizzare il kimono e lo Yukata.



I bozzetti verranno poi inviati a Tokamachi per essere realizzati nel 2020 con le migliori tecniche giapponesi. I kimono di questo progetto saranno presentati durante i festeggiamenti del 45°anniversario del gemellaggio e diventeranno un simbolo dell'amicizia tra Como e Tokamachi.



L'esperto arriverà a Como questa sera, domani pomeriggio alle 15 verrà accolto in Comune dal sindaco Mario Landriscina e dall'assessore alle Relazioni internazionali Carola Gentilini. A seguire, è stata organizzata una visita guidata della città e la visita guidata alla rassegna Miniartextil a cura degli organizzatori.