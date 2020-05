Como, si sposano i due senzatetto Silvia e Alessandro: il primo incontro fu su una panchina 10 anni fa

Ce lo avevano annunaciato, qualche settimana fa, durante un'intervista telefonica con Qui Como. Ma adesso, il loro sogno d'amore è realtà: Silvia Vuollo 37 anni e Alessandro Caliari, 54 sono finalmente marito e moglie. Il 13 maggio li avevamo sentiti perchè erano preoccupati circa la loro sorte in quanto, il centro aperto per l'Emergenza freddo di via Sirtori ( ancora attivo per il pericolo coronavirus) stava decidendo se chiudere o meno. Silvia, disperata, aveva contattato la redazione, spiegandoci che non voleva essere separata da Alessandro, il suo unico punto di riferimento. La donna, invalida al 75%, infatti, aveva ricevuto una proposta per essere ospitata in un istituto religioso dove, ovviamente, non sarebbe potuto andare con lei Alessandro. I due si sono conosciuti 10 anni fa su una panchina. Vite difficili, ma senz'altro il poter contare l'uno sull'altro ha fatto la differenza. Probabilmente, ma non c'è ancora conferma al 100%, il dormitorio dove ora sono ospitati, chiuderà tra un paio di settimane. Intanto però, i volontari della Caritas che hanno assistito al matrimonio hanno detto di aver visto, finalmente, Silvia sorridente e raggiante che indossava un abito regalatole dal suo marito.

