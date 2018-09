Como senza Gloria

L'ecatombe di sale cinematografiche in città sembra non avere fine. Se il Politeama, chiuso ormai da anni, è un po' il simbolo dell'abbandono con soluzioni di rilancio che durano il tempo di uno strillo, al cinema Astra, chiuso da agosto, si lavora agli adeguamenti richiesti. Poi c'è il Gloria, una riserva indiana con una programmazione sempre da applausi: il fiore all'occhiello dei Lunedì del Cinema, che proprio ieri ha riportato sul grande schermo il regista Kim Ki-duk con il suo ultimo lavoro intitolato Il prigioniero coerano, oggi e domani arriverà il docu-film deidicato a Salvatore Dalì; poi Sulla mia pelle, il film di Alessandro Borghi che racconta gli utlimi sette giorni di Stefano Cucchi; le prime due puntate de L'amica genaiale, la nuova serie diretta da Saverio Costanzo; il concerto dei 7 Grani a sostegno della "Scuola laboratorio di giustizia" e Imagine, la pellicola del 1972 appena rimasterizzata diretta da John Lennon e Yoko Ono.

Insomma un cartellone unico che merita l'attenzione della città, proprio quella che rivendicano i gestori del Gloria, che dopo tante battaglie provano ora a vincere la più difficile. Vista una scadenza contrattuale in arrivo nel 2020 e l'ipotesi sempre meno impissbile che la proprietà della struttura possa anche decidere di venderla per trasformarla in altro, non resta che chiedere ai cittadini l'acquisto del Gloria attraverso un'operazione di azionariato popolare. Un'idea che, per quanto possa sembrare bella e impossibile, merita molta attenzione. Se si capisce l'importanza del ruolo culturale del Gloria, allora forse è possibile smuovere il cuore, la coscienza e il portafoglio dei comaschi, creando così un precedente probabilmente unico in Italia. Non sarà facile, le vie da percorrere sono strettissime e il tempo non è poi infinito. Diversamente dal passato, non si tratterebbe quindi di un soccorso temporaneo ma bensì di un acquisto che in qualche modo metterebbe il Gloria al sicuro, diventando davvero il cinema di tutti. Utopia? Forse sì, ma la grande bellezza del cinema è fatta anche di sogni.