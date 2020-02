Como è morta: una bara davanti al Teatro Sociale

Questa mattina davanti al Teatro Sociale di Como, luogo simbolo della cultura cittadina, è comparsa una bara con scritto "Como R.I.P.", adornata di rose rosse alla memoria della povera città compianta. Un chiaro riferimento all'attuale situazione del capoluogo per quanto riguarda mostre, eventi e cultura. Sia la stagione invernale, con diversi siti chiusi, sia quella estiva che non ha certo brillato per iniziative, sono al centro di una polemica che sta prendendo di mira la giunta alla guida di Palazzo Cernezzi.

L'installazione non è stata firmata, ma sembra ovvio che si tratti di una creativa provocazione pensata probabilmente da qualcuno che si ritiene altamente insoddisfatto delle attività culturali comasche. La scena artistica a Como è particolarmente florida e in questo caso sembra evidente che un giovane collettivo abbia voluto siglare con una "macabra installazione " il clima che si respira: un autentico mortorio. Si attendono "rivendicazioni" ma non è detto che ne arriveranno. Una cosa però va detta: il momento è sbagliato. Con la piscosi coronavirus arrivata anche a Como quella bara forse poteva aspettare.