Como: riapre in anticipo la via Giussani

Il Comune di Como fa sapere che via Giussani è stata riaperta con anticipo rispetto alle previsioni. Si è infatti concluso già ieri l'intervento per sostituire il vecchio collettore di tombinatura, nel tratto compreso tra via Palma e via Paoli.

Fra un po’ però si ricomincia a lavorare nella zona, inizieranno infatti gli interventi previsti nell'ambito dell’ex Trevitex, che prevedono il rifacimento dei marciapiedi (su un lato già completato), la realizzazione di un tratto di pista ciclabile e la definitiva asfaltatura completa.