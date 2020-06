Bambini e socializzazione: a Como riapre lo Spazio gioco di via Palestro

Da domani, mercoledì 1 luglio, riapre lo Spazio gioco di via Palestro 17 a Como, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

I piccoli già iscritti quest’anno possono accedere utilizzando i buoni che hanno già, mentre per nuove iscrizioni o nuovi buoni di ingresso si può scrivere mandare una mail.

L’accesso allo Spazio gioco può avvenire solo con prenotazione al numero 031 270447 almeno il giorno prima. Potranno accedere al massimo 10 coppie (bambino e un solo accompagnatore), con l’obbligo per gli adulti di indossare la mascherina. Entrando sarà misurata la temperatura e si dovrà presentare o compilare l’autocertificazione.

