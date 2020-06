Protesta a sorpresa dei senzatetto di Como: davanti al Municipio per parlare con il sindaco

La folla di manifestanti è composta dai senzatetto che fino ad ora hanno trovato riparo nel dormitorio Caritas di via Sirtori, che già da tempo ha cominciato però ad aprire solo la sera. Negli ultimi giorni poi la tragica notizia: il dormitorio chiuderà del tutto dall’8 giugno. Ecco allora che questi uomini, circa una settantina tra stranieri e italiani, hanno deciso di presentarsi tutti insieme dal sindaco.

Guarda le video interviste ai manifestanti e all'assessore Negretti.

Non sono però riusciti a parlare con Landriscina, che non era in municipio, e al momento sembrano intenzionati ad aspettarlo sotto i cancelli degli uffici comunali.

Non tutti stranieri, dicevamo e non tutti giovanissimi, fra loro per esempio c’è anche Pasquale, un italiano di 82 anni.