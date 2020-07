Como: manifestazione CGIL contro la privatizzazione degli asili nido comunali

Il 15 luglio il Consiglio Comunale dovrà decidere definitivamente le modifiche da apportare al regolamento degli asili nido, con il rischio secondo CGIL della privatizzazione del servizio. Il sindacato è preoccupato soprattutto per le modifiche alla retribuzione dei dipendenti, qualora le strutture fossero appaltate esternamente. L’esempio del sindacato è questo: la retribuzione media di un educatore potrebbe ridursi di 300 euro lordi mensili e per di più con un aumento di 8 ore rispetto all’orario attuale.

“La gestione privata di un servizio per sua natura in perdita è una scelta sbagliata – ammoniscono i vertici di CGIL Como - perché ha effetti negativi sul personale e sulla qualità del servizio, anche in termini di continuità. Il privato a differenza del pubblico – continua il comunicato - deve garantirsi un profitto: il sistema educativo pedagogico comunale, ricco di eccellenti professionalità che si sono costruite negli anni, rischia di essere svuotato gradualmente, mentre i bambini meritano un servizio dignitoso per sé e per il personale”.

C’è anche un secondo dato che riguarda gli asili e che preoccupa particolarmente i sindacati: il numero dei bambini in lista d’attesa, che supera il 100. La soluzione di Palazzo Cernezzi sarebbe, secondo CGIL, aumentare le assunzioni a tempo determinato, ma questo - avvertono - porterebbe a un’ulteriore precarizzazione e quindi non garantirebbe la continuità del servizio.

“Torniamo a presidiare il Consiglio Comunale – avvertono i sindacati - per protestare contro questa assurda e intempestiva scelta dell’Amministrazione di modificare il regolamento. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di sospendere queste modifiche e d’investire di più sul futuro degli asili nido comunali con un gesto concreto. Servono assunzioni a tempo indeterminato. Questa è una battaglia di civiltà e di dignità dei bambini, delle famiglie e dei lavoratori”.

Invito quindi alla cittadinanza a partecipare al presidio: l’appuntamento è alle 19.45 di mercoledì 15 luglio, all’ingresso di Palazzo Cernezzi su viale Lecco.