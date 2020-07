Como: il presidente della Provincia incontra i militari del progetto “Strade sicure”

Ieri, 14 luglio, una delegazione del Raggruppamento Tattico “Lombardia e Trentino Alto Adige”, che opera nel progetto “Strade Sicure”, è stata ricevuta in visita dal Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca.

Il Raggruppamento, che conta oltre mille uomini e donne impiegati su tutto il territorio Lombardo e in Trentino-Alto Adige, è dallo scorso 18 giugno guidato dal Col. Pasquale Guarino, Comandante anche del 1° Reggimento Trasmissioni di Milano.

Il Presidente, nel corso dell’incontro, si è concentrato particolarmente sul lavoro fatto dagli alpini impiegati sulla piazza di Como, al comando del Maresciallo Davide Marengo: “Como, - ha affermato il Presidente Bongiasca -, rispetto a quanto sentiamo e vediamo accadere in altre città italiane, è una zona abbastanza tranquilla come spesso ripeto agli uomini della nostra polizia provinciale, però, già solo la presenza, il farsi vedere sul territorio, aumenta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. E la vostra presenza, come mi hanno testimoniato in molti, è gradita, così come è apprezzato l’alto livello di professionalità, ma anche di umanità, dimostrata dal personale impiegato nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”

Il Comandante del Raggruppamento, il colonnello Pasquale Guarino, ha evidenziato invece come “Il lavoro che l’Esercito Italiano svolge su territorio nazionale, ininterrottamente dal 4 agosto 2008 nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, a supporto delle Forze dell’Ordine, ci rende orgogliosi e ci gratifica, non solo per i risultati operativi conseguiti ma anche grazie alla vicinanza della popolazione che quotidianamente dimostra di apprezzare l’impegno dei nostri soldati.”