Piscina Muggiò: si lavora per una riapertura (almeno provvisoria) a breve

Si è svolto ieri, 14 febbraio 2020, un incontro tra il sindaco e il presidente regionale della FIN (Federazione Italiana Nuoto) Lombardia. Con loro diversi assessori e dirigenti del Comune di Como e a uno stretto collaboratore del presidente.

Il tema affrontato è stato quello di valutare le concrete possibilità di una sollecita riapertura della piscina di' Muggiò. Dopo una capillare disanima della situazione attuale, i partecipanti alla riunione sono giunti ad esprimere congiuntamente la volontà di voler attivare una serie di azioni ( sia tecniche che amministrative) per poter consentire alla piscina di riaprire a breve.

ll risultato non potrà essere raggiunto con sicurezza sino a quando le soluzioni individuate per risolvere gli attuali problemi non saranno valutate dagli organi competenti.