Patentino per i proprietari di cani: a Como corsi gratuiti

Fortemente consigliato a tutti coloro che hanno un cane, proposto anche a chi semplicemente ama questo animale domestico, il patentino è invece obbligatorio per i proprietari di cani che sono stati raggiunti dall'”ordinanza di pericolosità” a causa di episodi in cui l'animale abbia dimostrato una particolare aggressività.

Per conseguire l'attestato è necessario partecipare a un corso che dura 10 ore, suddivise in 2 giorni e che ha obbligo di frequenza. Il Dipartimento Veterinario dell’AST dell’Insubria lo propone gratuitamente.

Nel primo incontro si parlerà del rapporto cane uomo e delle peculiarità del carattere di questo animale, ma anche dei sistemi di comunicazione che vanno utilizzati per evitare che Fido diventi aggressivo nelle situazioni per lui stressanti.

Il secondo giorno invece si scoprirà come gestire il proprio compagno a quattro zampe, anche dal punto di vista legale. Vengono poi fornite dagli esperti delle informazioni sul primo soccorso di base.

Il corso si terrà a Como, nelle sale di Villa Teresa, in via Castelnuovo 1 e i 2 incontri sono previsti per il 4 e per l' 11 marzo, sempre di mercoledì quindi, dalle 13 alle 18.