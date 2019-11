Como, ecco come sarà il nuovo molo a Sant'Agostino

Non sarà un rendering a farci gridare al miracolo. Se ne sono visti così tanti in questi anni e ben pochi si sono poi trasformati in un progetto reale. Soprattutto quelli che riguardano la zona di Como che si affaccia a lago: dai giardini alle paratie tanti bei disegni ma ancora nulla di fatto.

Fatta questa dovuta premessa, veniamo al nuovo progetto che riguarda invece il molo di Sant'agostino. La giunta guidata dal sindaco Mario Landriscina ha definitivamente approvato il progetto di Como Servizi Urbani, azienda che gestisce per conto del Comune di Como le strutture portuali, per la riqualificazione del porto che si estende da piazza Sant'Agostino verso lungo Lario.

L’accesso - come descritto nelle delibera di giunta - avverrà direttamente dalle gradinate del lungo Lario, con lo scopo di evitare, come accade ora, la pericolosa discesa attraverso le scalette dall’alto del modo. Dal punto di vista tecnico, la nuova struttura porterà la disponibilità di acqua e luce oltre a una zona per la ricarica dei natanti elettrici. Una rivoluzione che per contro vedrà sacrificati 12 ormeggi portando il totale a 37.

I lavori dovrebbero iniziare tra gennaio e febbraio del 2020 - sempre che le procedure di gara permetta di agire in questi tempi - per essere conclusi prima dell'inizio della nuova stagione estiva.