Nasce il Lido di Como: "Vi innamorerete di questo posto"

E’ con entusiasmo e senso di responsabilità che Pallanuoto Como presenta il “Lido di Como”, che sta sorgendo in fondo a viale Geno, al civico 14 per la precisione.

Un annuncio che avrebbero voluto fare prima, ma che, come spiegato, "...arriva con i tempi imposti dalla burocrazia e che quindi ci costringe a stringere i denti, a condensare mesi di lavori e messa a norma in una sede lasciata al più triste degrado in pochi giorni. Le sfide non ci fanno paura e proprio quest’estate, a cui i comaschi arrivano provati da una durissima pandemia, vogliamo comunque dare tutte le risposte possibili".

Il Lido di Como sarà un’eccezionale oasi in cui farsi cullare da relax, sport e bellezza. Una piscina a picco sul lago, il pontile che vi è immerso, il ristorante che affaccia sul più bel panorama comasco.

Un Lido sicuro, funzionale e che offre servizi e attrazioni adatti a tutti grazie ai centri estivi multidisciplinari, la scuola nuoto per bambini e adulti, i corsi funzionali e cardio.

Un Lido etico, legato a doppia mandata con la prima e unica società di pallanuoto in Italia a rinunciare al vincolo sportivo per i suoi atleti, rispettando la carta dei diritti dei minori.

Un Lido che vive di Sport e per lo Sport.