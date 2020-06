Chiusura del dormitorio di via Sirtori: video interviste ai senzatetto durante le proteste

Ci sono giovani di colore arrivati da Lampedusa con il sogno di restare in Italia per lavorare e aiutare le famiglie, donne e anziani italiani senza fissa dimora che non riescono più a permettersi un affitto a Como.

Abbiamo raccolto le voci di chi oggi, 5 giugno 2020, ha manifestato fuori dal Municipio per scongiurare la chiusura del dormitorio Caritas di via Sirtori