Como, continuano i lavori stradali, agevolati dallo scarso traffico

Il Comune di Como, pur impegnato nella gestione dell’emergenza Coronavirus, sta anche portando avanti interventi già programmati necessari al mantenimento e adeguamento dei piani viabili e delle strade, così da essere pronti alla ripresa delle normali attività. Approfittando degli scarsi flussi di traffico, le asfaltature programmate vengono effettuate durante il giorno.



Gli interventi, alcuni dei quali già in corso, sono di sistemazione provvisoria di alcuni tratti, in attesa degli interventi di posa di sottoservizi (gas, reti elettriche e telefoniche). Naturalmente le asfaltature definitive saranno a carico di questi ultimi soggetti.



Per gli interventi provvisori stamattina, 9 aprile 2020, in via Napoleona, sulla corsia discendente, è stata rifatta l’asfaltatura lungo tutto il tratto da via Domenico Pino a via Turati, e domani si interverrà in via Giordano Bruno (zona Sagnino) nel tratto da via Pio Xi a via Calvi.



Oltre a questi sono in programma interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili con riasfaltatura di alcune strade in zone centrali. In particolare dal 14 al 17 aprile si interverrà su tutta la zona di via Foscolo - piazza Matteotti (tutta l’area dalla stazione dei bus alla stazione Como Lago) e dal 20 al 24 aprile sarà asfaltata via Pessina.

