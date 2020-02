Como, nuovi lampi d'estate in questo pazzo febbraio

Un tempo era davvero impensabile vedere i turisti rosolare al sole nel mese di febbraio a Como. Eravamo abituati a un clima davvero più rigido. Ma di anno in anno il clima si fa sempre più mite, con punte che in pieno inverno hanno toccato i 20 gradi. Anche oggi, passato il vento che è tornato ieri a scuotore la città alzando nuovamente le temperature, i termometri segnano valori decisamente fuori stagione, seppure inferiori ai giorni scorsi.

Ovviamente, lasciando per un secondo nel cassetto tutte le preoccupanti considerazioni sui cambiamenti climatici dovuti all'inquitanamento, tutto ciò sta facendo molto felici i turisti presenti in città e sul lago che soprattutto nelle ore più calde possono tranquillamente pranzare all'aperto in viale Geno godendosi la bellezza del lago e un sole quasi estivo. Anche i battelli sono presi d'assalto e tutto lascia pensare che anche nei prossimi giorni non ci saranno radicali cambiamenti: niente piogge e di giorno temperature abbondantemente sopra i 10 gradi per tutto il mese.