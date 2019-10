Foto ritrovata in viale Lecco a Como

Un nostro lettore ha ritrovatio questa foto per terra in viale Lecco a Como ed è certo che chi l'ha smarrita ci tenga a riaverla. Sembra un'immagine stampata diversi anni fa, prima del digitale, e quindi magari chi l'ha perduta non ha occasione di farne una copia. Il nostro lettore ce l'ha inviata con i volti coperti per la privacy ma sicuramente il proprietario potrà riconoscerla ugualmente. È vostra o sapete a chi possa appartenere?