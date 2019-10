A Como la manifestazione contro l'attacco Turco in Siria. Ecco il video

Una piccola grande manifestazione di solidarietà internazionale quella che si è tenuta a Como alle 18.30 di mercoledì 16 ottobre 2019 in piazza Grimoldi. Tanti partecipanti, non solo militanti in forze politiche ma anche attivi in associazioni, si sono riiuniti per manifestare solidarietà alle vittime curde dell'attacco turco in Siria e chiedere che venga fermata immediatamente questa guerra.