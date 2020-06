La notte dell'eclissi di luna fragola: ecco quando ammirarla a Como

Questa sera, venerdì 5 giugno, nei nostri cieli va in scena uno degli spettacoli più romantici che la natura possa offrire. Si tratta del fenomeno astronomico della luna fragola, un particolare tipo di eclissi, il secondo quest’anno dopo quello “più tradizionale” del 10 gennaio scorso.

Si tratta di un'eclissi penombrale, che si realizza in concomitanza con il plenilunio, quando la terra si frappone tra il sole e il nostro satellite naturale, impedendo così che venga illuminato. Il fenomeno avrà inizio alle 19.45, subito dopo il tramonto, ma non sarà immediatamente visibile perché la luna stasera è destinata a sorgere alle 20.45 e la fase di massimo oscuramento è prevista per le 21.25, quando sarà immersa al 59% nel cono d'ombra. L’eclissi terminerà poco dopo le 23. La tonalità del colore lunare, più o meno accesa, dipenderà dalle condizioni meteo.

Le stelle cadenti

In concomitanza con la Luna Fragola, potrebbe essere visibile anche lo sciame di stelle cadenti Arietidi, nate dai resti della cometa 1566 Icarus: un fenomeno che raggiunge il massimo della sua visibilità tra il 2 e 10 giugno.