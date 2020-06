Como, accesso in discarica: stop all'ingresso in base all'iniziale del cognome

Da martedì 9 giugno la piattaforma ecologica sarà aperto a tutte le utenze domestiche, esclusi i furgoni, senza le limitazioni in base al cognome.

Tutti i mercoledì a partire dal 17 giugno l'accesso al centro di raccolta sarà riservato ai soli furgoni per le utenze che rispettano i seguenti requisiti:



- Utenze non domestiche iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali, in possesso di regolare formulario di trasporto, previa presentazione dell'Allegato IA - scheda conferimento rifiuto previsto dal DM 13/05/2009



- Utenze domestiche in possesso di apposita dichiarazione preventivamente verificata dall'ufficio rifiuti. La dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo “Dichiarazione per conferimento con furgoni”, firmata e trasmessa via mail insieme agli allegati richiesti con almeno 7 giorni di anticipo all'indirizzo accesso.cdr@comune.como.it; successivamente l'ufficio Ambiente trasmetterà il modulo vistato da consegnare al centro di raccolta prima dell'accesso.



Il modulo che trovate in allegato è disponibile sul sito del Comune nella pagina dedicata (https://www.comune.como.it/ it/servizi/ambiente-e-verde/ rifiuti/il-centro-di-raccolta- rifiuti-piattaforma-ecologica/ )



Si ricorda che per l’accesso rimangono obbligatorie le misure di sicurezza previste in questo periodo: distanziamento sociale, protezione delle vie respiratorie, guanti o disinfezione delle mani.