Como, la Città dei Balocchi si ferma per l'attentato terroristico a Strasburgo

Consorzio Como Turistica, organizzatore della manifestazione Como Città dei Balocchi, ha deciso di chiudere il Mercatino di Natale e la pista del ghiaccio dalle ore 17.00 di giovedì 13 dicembre in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime dell’attentato terroristico di Strasburgo e solidarietà alla città francese. Giovedì 13 dicembre, in segno di cordoglio, verranno anche spente le proiezioni del Magic Light Festival nel centro di Como.

Strasburgo, è piombata nel terrore la sera del 10 dicembre, quando le luminarie natalizie si sono trasformate all'improvviso una scena di guerra: colpi di armi da fuoco tra la folla, morti, feriti per le strade, centinaia di persone in fuga tra le urla di paura. Il bilancio delle vittime dell'attentato, secondo le ultime informazioni è tragico: 3 morti e 13 i feriti, tra cui anche un italiano, un giovane giornalista radiofonico, Antonio Megalizzi, le cui condizioni, come riferisce Ansa, sono gravissime; l'uomo lotta in queste ore tra la vita e la morte nell'ospedale della città francese. L'attentatore è un 29enne radicalizzato, sfuggito alla cattura e presubilmente già fuggito in Germania, già condannato diverse volte di per reati minori. Prima di sparare ha gridato "Allah Akbar".