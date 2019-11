Città dei Balocchi: per gli inglesi è Como la meta più natalizia d'Italia. E la mettono in copertina

Forse non tutti lo sanno ma il Bel Paese è argomento esclusivo di una famosa rivista di viaggi inglese, chiamata ovviamente Italia!. Il mensile fa incetta di vendite specialmente prima dell’estate e delle vacanze invernali, quindi possiamo immaginare quanto sarà diffuso il numero dedicato al Natale 2019. E in copertina c’è proprio Como - lo scorcio del Broletto e della Cattedrale, arricchito dalle luci del Como Magic Light Festival - e un titolo che si può tradurre più o meno così: “andate a Como per festeggiare al meglio il Natale, con un’autentica esperienza italiana”. L’articolo poi all’interno del magazine invita a un percorso da nord a sud dello Stivale, facendo di fatto di Milano e Como un unico polo attrattivo, per poi consigliare di volare fino a Sorrento.

Un sigillo alla dimensione internazionale ormai assunta dalla Città dei Balocchi e dalle luminarie immersive in città, che in parte consola gli organizzatori, preoccupati per la minore affluenza rispetto all’anno passato durante la manifestazione di accensione delle immagini luminose. Ma non c’è dubbio che il meteo sia il maggior responsabile (insieme a qualche disagio nei trasporti ferroviari…) e di certo, con il ritorno del sole, non saranno solo gli inglesi a visitare il nostro lungolago.