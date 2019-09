Lungolago di Como: al Tempio Voltiano un cigno agonizzante per la salmonellosi

Fabio, un nostro lettore, ci manda questo video. Un cigno agonizzante sul bagnasciuga del Tempio Voltiano. “Abbiamo chiesto informazione e inizialmente si diceva che avesse il collo rotto, poi invece ci hanno fatto sapere che è in atto un epidemia di salmonella e che quindi probabilmente stava male a causa di quella”.

La polizia locale, come si vede nelle immagini, ha fatto innumerevoli telefonate per far arrivare sul posto il personale addetto ma, continua il nostro testimone, “due ore dopo il cigno era ancora lì in agonia”. E per due ore i suoi compagni gli sono rimasti accanto. Tutto lo stormo infatti si è riunito vicino alla battigia come in attesa di conoscere la sua sorte.