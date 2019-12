Como, nuovo colpo ai nuotatori: chiusa anche la piscina Sinigalia

Da ieri, 27 dicembre, è chiusa anche la piscina Sinigaglia a Como. Praticamente la struttura non riaprirà dopo le festività natalizie a causa di un guasto alla centrale del riscaldamento. Per ora l'amministrazione non fa sapere con precisione quando sarà completato il risanamento dell'impianto che porterebbe alla riapertura della vasca. Cornuti e mazziati quindi i nuotatori comaschi, che restano di nuovo senza acqua dopo la chiusura della piscina di Muggiò.

Il malfunzionamento pare sia nato da una perdita che riguarda l'intera centrale termica che comprende, oltre alla piscina, anche l’hangar, la sede del Calcio Como e la scuola elementare di via Senigallia, fortunatamente chiusa per le vacanze invernali. Gli interventi per “chiudere il buco” sono iniziati già ieri, ma pare sarà necessario effettuare anche degli scavi sulla strada, perché sembra che proprio lì si trovi la tubatura gocciolante. Tenendo conto delle festività di San Silvestro, l'ipotesi per ora più probabile è quella che l'impianto riapra direttamente il 3 gennaio.