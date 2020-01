Como centro storico, non c'è la corrente: chiusi negozi, bar e persino la farmacia

Si stanno avvertendo notevoli disagi in centro storico a Como, dove, dalla mattina di oggi 27 gennaio, manca la corrente elettrica in alcune vie a causa di lavori pubblici. A risentirne oltre che i residenti, anche gli esercizi che infatti restano per la maggior parte chiusi. Disagi in particolare in via Diaz, via Rovelli e via Natta, oltre che in alcune strade limitrofe.

Al momento sono chiusi il bar e il Carrefour di via Diaz e anche la farmacia di via Adamo del Pero. Il disagio è poi avvertito in modo ancora più sensibile, a causa dei numerosi allarmi che suonano incessantemente per la mancanza di corrente.