Como, aprono quattro centri estivi per l'infanzia: ecco quando e come funzioneranno

In seguito alle manifestazioni di interesse da parte delle famiglie, l’amministrazione comunale ha organizzato quattro centri estivi per l’infanzia (bambini dai 3 ai 5 anni) dal 29 giugno al 24 luglio tutti i giorni, esclusi sabato e domenica, dalle 7,30 alle 17,30.

I quattro centri sono presso le seguenti sedi:

- Scuola dell’infanzia in via Salita Cappuccini

- Asilo nido via Palestro

- Scuola dell’infanzia di via Raschi

- Scuola dell’infanzia di via Tibaldi (Tavernola)



Ogni sede potrà accogliere al massimo 15 bambini, è previsto un educatore ogni 5 bambini, e nelle modalità di accesso è stato prevista una riserva del 15% per bambini disabili con intero nucleo familiare residente a Como.



Il costo settimanale, comprensivo di iscrizione e refezione pasti, è di 86 euro per i bambini con nucleo familiare interamente residente a Como e di 101 euro per gli altri con sconti per i bimbi disabili e per ISEE inferiori ad Euro 10.000. Il versamento dovrà essere anticipato e non sono previsti rimborsi.



Gli Uffici entro questa settimana provvederanno a contattare i genitori/tutori dei bambini ammessi secondo parametri individuati dalla Giunta ed entro l'inizio della prossima settimana a notificare il bollettino di pagamento.



«Organizzando i centri estivi per l’infanzia - spiega l’assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri - abbiamo cercato di stare vicini alle famiglie in modo concreto, individuando quattro sedi e modalità di accesso che tengano conto anche delle fragilità».