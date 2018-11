Nasce a Como Borgovico Street

La neonata Associazione Borgovico Street ha sede a Como via Borgo Vico n. 29. In particolare si occuperà di sostenere la diffusione e promozione della cultura e del commercio nella vecchia Borgo Vico e delle attività che si svolgono al suo interno, attraverso l’organizzazione di eventi, seminari, corsi, convegni, esposizioni, mostre mercato, spettacolo ed eventi musicali, artistici e culturali di ogni tipo, nonché coordinando le attività commerciali, verso iniziative comuni, e intraprendendo opere di miglioramento della via Borgo Vico.

Più in generale, Borgovico Street, che ha nominato presidente Ester Maria Negretti, vice presidente Tonino De Falco e segretario Giada Melania Pappalardo, ha come fine di promuovere Como, il turismo nella città, le condizioni di vita dei comaschi e le iniziative culturali e commerciali.

L’Associazione si propone di organizzare i negozi e le attività commerciali in genere, con particolare attenzione per quelle che hanno un affaccio e/o vetrine nella via Borgo Vico Vecchia, e di associare abitanti e simpatizzanti. Nei prossimi giorni verranno comunicate le prime iniziative.