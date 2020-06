Como, riaprono altri parchi e i bambini potranno giocare: ecco quali e quando

Da giovedì 4 giugno riapriranno diversi parchi e giardini comunali: oltre al parco di Villa Olmo, ai giardini a lago e al parco Negretti a Rebbio, via libera ai giardini di Civiglio, di Trecallo, di via Anzani, via Beccaria (Ponte Chiasso), via Clerici (Camnago Volta), via Traù (Tavernola), via Volpati (Muggiò), piazza del Popolo, via Ariberto da Intimiano (Lora), via Collina, via mantegna, via Don Bosco, via Verga, viale Varese.



Per consentire ai bambini l’utilizzo delle aree gioco sarà garantita una approfondita pulizia giornaliera anche delle attrezzature nei parchi che riapriranno, grazie alla grande disponibilità assicurata ancora una volta dai volontari della Protezione civile ai bisogni dei cittadini più piccoli che vanno tutelati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.