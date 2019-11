Como, animalisti in piazza contro il circo in arrivo a Muggiò

Da tre settimane, tutti i sabati, il gruppo animalista Como Animal Save manifesta in città con pacifici sit-in contro il circo che a breve arriverà a Como, per la precisione in piazza D'armi a Muggiò. Dopo i presidi in via Plinio e in Largo Miglio il prossimo sabato sarà la volta di Lungolago Mafalda di Savoia (zona giardini a lago). Il gruppo manifesta contro le condizioni in cui sono costretti a vivere gli animali del circo e soprattuto contro le modalità di addestramento. "Gli animali non sono oggetti, non devono essere usati per il nostro intrattenimento", gridano con forza gli animalisti che saranno di nuovo in piazza il 30 novembre con cartelli, slogan e megafono.