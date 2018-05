Il comandante regionale della Guardia di Finanza Piero Burla in visita a Como

Giornata lariana per il Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza. ;artedì 29 maggio 2018 il Generale di Divisione Piero Burla è stato in visita al Comando Provinciale di Como a Palazzo Terragni.

Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alberto Catalano, il Generale ha incontrato le massime Autorità locali con le quali si è lungamente intrattenuto sui principali argomenti di pubblico interesse. All’interno di palazzo Terragni, il Generale Burla ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio in città e nella provincia lariana. All’incontro era presente una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Como.

Dopo un saluto ai presenti, il comandante ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del ruolo di polizia economico-finanziaria svolta dal Corpo, per la tutela della legalità al servizio dei cittadini.

Il Generale Burla si è poi soffermato sulle peculiarità delle Fiamme Gialle lariane apprezzandone le tradizioni, la professionalità e l’impegno