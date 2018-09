Il comandante regionale dei Carabinieri Antonio De Vita in visita a Como

Visita a Como per il Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, Generale di Brigata Antonio De Vita nella mattinata di sabato 15 settembre 2018.

Insediatosi a Milano lo scorso 3 settembre, De Vita si è recato per la prima volta al Comando Provinciale Carabinieri di Como dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea Torzani e da tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari di ogni ordine e grado, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del Gruppo Carabinieri Forestale di Como, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro.

L’Ufficiale Generale ha portato il suo saluto a tutto il personale in servizio ed in congedo e si è intrattenuto con i vertici dell’Arma comasca facendo il punto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in Provincia nonché del benessere e dello stato del personale. Successivamente il Generale, nel corso della giornata, ha incontrato anche le autorità locali.

L’Alto Ufficiale, al termine della visita, conclusasi con un breve ma caloroso incontro conviviale, ha rivolto ai militari della provincia di Como parole di vivo ringraziamento per il loro operato, esortandoli a continuare ad assolvere i propri doveri istituzionali con il massimo impegno per dare risposte e vicinanza ai cittadini del territorio.