Clooney e Obama sul lago di Como: gita in motoscafo, poi la cena a Villa d'Este

Un giro in motoscafo, poi a cena nella meravigliosa Villa d'Este: uscita serale sul lago di Como per Barack Obama, George Clooney e le rispettive famiglie domenica 23 giugno 2019.



L'ex famiglia presidenziale americana, ospite a Villa Oleandra, è arrivata sul Lario sabato 22 giugno scortata da un imponente dispositivo di sicurezza. Dopo una domenica trascorsa interamente nella villa di Clooney, in serata George e Amal, insieme ai coniugi Obama e alle loro figlie hanno lasciato Laglio per raggiungere in motoscafo Villa d'Este a Cernobbio, dove hanno cenato accompagnati da scorte e personale dele forze dell'ordine.

Come si vede nelle foto Ansa, per il gruppo look informale ma elegante: abito scuro con camicia bianca aperta e senza cravatta per i due uomini, pantaloni neri e camicia bianca per Michelle Obama, abito floreale colorato sui toni dell'arancio per Amal.

I loro movimenti, però, non sono sfuggiti ai paparazzi appostati da giorni intorno a Villa Oleandra, blindata via terra e via lago, con un cordone di sicurezza che tiene curiosi, fotografi e giornalisi a 150 metri dall'ingresso della villa, proibendo anche l'accesso alla spiaggetta e al molo vicini. Chiuso anche il parcheggio pubblico di fronte alla villa.

Un assedio che però dovrebbe finire presto: la ripartenza degli Obama, infatti, è fissata per lunedì 24 giugno.

Un breve weekend di vacanze lariana finita sui giornali di tutto il mondo che ha fatto correre voci su una possibile candidatura di Clooney alle primarie democratiche in vista delle presidenziali americane 2020: un'ipotesi che fa sognare il sindaco di Laglio Roberto Pozzi, che ha affermato: "Noi tiferemmo per lui. Who else?".