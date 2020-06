Clinica Dentix: anche a Como gli operatori non rispondono. Spettro fallimento

Dentix Italia è una nota clinica dentistica, con diversi centri nel Bel Paese, che dipende da Dentix Spagna. Qual è il problema? Le sedi hanno chiuso durante la fase 1 del covid e ovviamente nessuno si è preoccupato, visto che c'era il lockdown. A maggio però gli uffici hanno continuato a non rispondere alle telefonate degli utenti e i locali a restare chiusi. Per questo motivo il Codacons, partendo dalle sedi di Monza, ha deciso di farsi portavoce di quei pazienti brianzoli che dopo aver pagato le cure o aver sottoscritto finanziamenti, non riceveranno però i trattamenti odontoiatrici. Sempre secondo il Codacons, Dentix Spagna avrebbe presentato istanza di pre-fallimento in tribunale ma, spiega l'associazione dei consumatori, “Da diverse testimonianze emerge che i pazienti venivano indotti ad aprire un finanziamento per le prestazioni cliniche. In questo modo Dentix incassava fin da subito l'intero ammontare della fattura e il consumatore si faceva carico degli eventuali interessi da versare all'istituto finanziario”. Che cosa ne sarà di quei crediti se la clinica non riaprirà e le cure non verranno portate a termine? L’appello di Marco Donzelli, presidente dell’associazione di difesa dei consumatori, è quindi quello di rivolgersi ai loro uffici per segnalare eventuali situazioni di questo tipo.

