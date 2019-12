Tutta la bellezza del Natale a Como in uno spettacolare video di 3 minuti

Gli Amici di Como, promotori della Città dei Balocchi, anche quest'anno hanno realizzato un video per celebrare la magia del Natale sul Lario e soprattutto il Como Magic Light Festival.

Tre minuti di immagini e musica che difficilmente non vi commuoveranno e, magari fra 10 anni, vi catapulteranno in quel magico Natale in piazza Duomo, quello del 2019. Anche per questo il mini-film impazza su whatsapp, dove in molti lo usano per mandare gli auguri ad amici e parenti, sopratutto se magari vivono lontano da Como.