Como, a Muggiò arriva il Circo Città di Roma

Oggi è avvenuta l’estrazione del circo che potrà installarsi in piazza d’Armi nel periodo delle festività natalizie. Delle sei richieste pervenute in risposta all'avviso pubblico del Comune, quattro sono risultate a parità di merito per le condizioni di esercizio ed è stato necessario il sorteggio. Il primo estratto è il circo “Città di Roma”: sono previsti fino a 1.000 posti a sedere per gli spettacoli del 26 e 31 dicembre e del 6 gennaio, e 495 posti a sedere negli altri giorni.

In caso di rinuncia o di carenze nella documentazione si procederà secondo l’ordine di estrazione: Global Circus, circo Arbel, circo Lkv.