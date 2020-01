Il turismo a misura di cinesi: a Como tre giorni di 'lezioni' per imparare ad accoglierli

Saranno tre giorni intensi quelli previsti il 12, 13 e 14 febbraio a Como, presso il Terzo Spazio e la libreria Plinio il Vecchio. Ad organizzare il tutto l' Associazione Culturale Caracol che cercherà di spiegare alle imprese e alle strutture turistiche come accogliere i cinesi, per la precisione il mercato di fascia alta, che necessita di un bon ton conviviale e modi di fare a misura del popolo dagli occhi a mandorla.

Siamo già abituati ad avere a che fare con i molti commercianti che stanno aprendo le loro attività a Como e in tantissime altre città italiane: ristoranti, negozi di telefonia e riparazioni, rivenditori di abiti, scarpe e chi più ne ha ne metta. Ma il target a cui si riferiranno queste tre giornate dedicate è quello del mercato cinese più facoltoso e più legato alle tradizioni. In Asia l'accoglienza è un valore molto considerato e conoscere le abitudini e le necessità dei nostri visitatori, specie di quelli con un elevato profilo economico, potrà senz'altro essere utile ale imprese turistiche che aderiranno all'iniziativa.

Accoglienza a misura di cinese: imparare le parole basilari

Non solo quindi, informarsi su usi e costumi dei tuisti cinesi ma durante il seminario del 12 febbraio, per esempio, i partecipanti potranno anche apprendere alcune parole utili per comunicare con i visitatori cinesi, una cosa che stupirà senz'altro positivamente. Tantissime le iniziative previste dall'Associazione Caracol: lezioni di storia, di lingua, ma anche un incontro sul vino italiano in Cina e il giorno 14 febbraio, in occasione del capodanno cinese, una docente italiana e una madrelingua guideranno i bambini in un laboratorio pensato per festeggiare insieme l'anno del Topo, avvicinandosi in modo ludico e divertente a questa importante festività, attraverso giochi e letture animate.

Per tutte le informazioni dettagliate potete rivolgervi all'associazione stessa www.associazionecaracol.org, scrivendo alla mail info@associazionecaracol.org.

La tre giorni comasca dedicata all'accoglienza turistica dei cinesi ha il patrocinio e il sostegno del Consiglio di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo e la collaborazione di Associazione culturale Parolario, Associazione culturale Sguardi, Associazione culturale Terzo Spazio e Libreria Plinio il Vecchio.