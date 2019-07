Christina Aguilera: "Una pausa su questo bellissimo Lago di Como"

Christina Aguilera, una delle pop star più importanti del mondo, è da qualche giorno in vacanza sul Lario. Avvistata in città e poi sul Lago di Como, da dove ha postato uno scatto per gli oltre 6 milioni di fan che la seguono su instagram con questa frase: " Prendendo un pausa in questo bellissimo Lago di Como".

Christina María Aguilera, nota come Christina Aguilera è una cantautrice, attrice, produttrice discografica, ballerina e modella statunitense. Vincitrice di cinque Grammy Awards, ha collezionato più di 250 dischi tra oro, platino, multiplatino vendendo, tra album e singoli, più di 100 milioni di dischi. È stata inserita al 58º posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone (la più giovane menzionata in tale lista ed è stata anche nominata da Billboard la 20ª artista migliore del decennio 2000-2010. Ha inoltre vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Latin Grammy Awards, due Billboard Music Award, tre MTV Video Music Awards e due MTV Europe Music Awards. Il suo ultimo album, uscito lo scorso anno, si intitola Liberation.