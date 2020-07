Via Borgovico vecchia chiusa una volta al mese: così rinasce la piccola Brera di Como

Accogliendo la richiesta di Confesercenti e dei commercianti della zona, la giunta comunale ha approvato la sperimentazione della chiusura al traffico di via Borgovico vecchia per un weekend al mese nel periodo luglio-ottobre 2020. La chiusura è prevista all’altezza di piazzale Santa Teresa il venerdì, il sabato e la domenica dalle 18:00 alle 24:00. La chiusura domenicale potrà essere estesa dalle 10:00 alle 20:00 in presenza di un mercatino.

L’accesso nei giorni e negli orari di chiusura sarà consentito solo ai residenti e ai titolari di posti auto privati nei cortili e in aree private di via Borgovico vecchia e di via Raschi (tratto da via Borgovico a via Passeri), ai titolari delle attività commerciali/professionali e ai relativi fornitori, ai mezzi di soccorso, ai veicoli delle forze dell’ordine, ai veicoli di pronto intervento e ai veicoli dei servizi di nettezza urbana.

Nei weekend di chiusura saranno temporaneamente soppressi tutti i posti auto lungo la via (stalli liberi, a pagamento, riservati agli invalidi e carico/scarico), consentendo ai titolari di permessi annuali per gli stalli blu della Zona 10 di sostare in quelli lungo via Venini. Sarà possibile l’occupazione temporanea di parte della sede stradale, sempre garantendo un passaggio libero di almeno 3,50 metri, con dehors e strutture per la somministrazione di cibi/bevande, previa autorizzazione.

«Il piano messo a punto per il periodo luglio-ottobre – commenta l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Marco Butti - rappresenta il tentativo di andare incontro a tutte le esigenze degli attori di via Borgovico vecchia, vale ad dire residenti, commercianti e cittadini amanti della via. Si tratta di una sperimentazione importante che potrà fornire suggerimenti preziosi per futuri interventi e progettualità sulla via, anche alla luce del suo inserimento tra le aree dove sarà possibile svolgere mercatini per hobbisti, nel corso delle domeniche».