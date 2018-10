Resta chiuso il cinema Astra di Como: annullato il cineforum

Resta chiuso il cinema Astra di Como, storica sala di viale Giulio Cesare, l'unica del centro città.

L'annuncio sabato 20 ottobre 2018 sulla pagina facebook della struttura con un post firmato da Don Tiziano Raffaini, responsabile del settore Cinema e spettacolo della Diocesi di Como, che gestisce la sala.

Niente cineforum, dunque, per i numerosi appassionati comaschi che ogni anno seguono la rassegna. Tutto a causa degli adeguamenti richiesti dai vigili del fuoco che avevano portato il comune di Como a emanare un provvedimento di sospensione dell'attività nello scorso mese di settembre. Adeguamenti che a quanto pare richiederanno più tempo del previsto. Oltre alle risorse.

"E' con rammarico -scrive Don Tiziano Raffaini -che vi comunico che quest'anno non sarà possibile organizzare il Cineforum essendo l'Astra chiuso per adeguamenti che richiederanno un certo tempo e risorse da trovare. Inoltre, abbiamo cercato soluzioni alternative ma alla fine non è stato possibile conciliare le varie esigenze del pomeriggio e della sera. Speriamo vivamente di poter riprendere l'anno prossimo la nostra usuale programmazione e celebrare la 65^ edizione. Nel frattempo, vi porgo a nome mio e di tutte le collaboratrici un cordiale saluto".

Numerosi sulla pagina facebook del cinema i messaggi di disappunto e solidarietà da parte dei tanti fedelissimi frequentarori della sala.