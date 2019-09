Sempre meno benzinai in centro: chiuso il Q8 di via Leoni

La Como che cambia passa anche attrraverso chiusure di attività e nascita di nuovi edifici. E' queanto sta accadendo in zone caserme, per la precisione tra la fine di via Leoni e piazzale Monte Santo. Il benzinaio targato Q8 ha chiuso definitivamente i battenti. I distributori di benzina in centro città passano così da cinque a quattro. Le ragioni della chiusura del benzinaio Q8 secondo indiscfrezioni sarebbero ricercarsi in alcuni problemi per così dire amministrativi che hanno reso necessario la dismissione dell'impianto.

Coincidenza vuole che proprio alle spalle del benzinaio sia appena stato abbattuto un vecchio edificio che sorgeva su terreno privato. Al posto di quel vecchio edificio verrà edificato un piccolo complesso residenziali di sette unità abitative. "Ci sarà molto verde circostante", assicura il proprietario. Il cantiere edilizio ha causato in questi giorni alcuni disagi agli abitanti del quartiere a causa della polvere prodotta dalle operazioni di demolizione.